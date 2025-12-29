Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Haberler

Güncelleme:
Hamas, silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yaşamını yitirdiğini resmi olarak açıkladı. Yeni sözcünün de açıklandığı videoda Ebu Ubeyde'nin yüzü ilk kez gösterildi.

  • Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, sözcü Ebu Ubeyde'nin öldüğünü doğruladı.
  • Kassam Tugayları, Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanı Hikmet el-İssa ve silahlanma sorumlusu Şeyh Raid Saad'ın öldüğünü açıkladı.
  • Hamas'ın yeni sözcüsü de 'Ebu Ubeyde' ismini kullanıyor ve Ebu Ubeyde'nin yüzü açık fotoğrafı ilk kez yayınlandı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, örgütün askeri ve siyasi yapısında kritik görevler üstlenen isimlerin öldüğünü duyurdu. Sözcü Ebu Ubeyde'nin de hayatını kaybettiği doğrulandı.

Açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın yaşamını yitirdiği yer aldı.

YENİ SÖZCÜ DE AYNI ADI KULLANIYOR

Paylaşılan videoda yer alan yeni sözcünün de "Ebu Ubeyde" ismini kullandığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'de yaşanan yıkım, zorunlu göç, soğuk hava koşulları ve insani sıkıntılara dikkat çekilirken, bölge halkına övgü dolu ifadeler kullanıldı.

YÜZÜ İLK KEZ GÖSTERİLDİ

Öte yandan; örgütün kamuoyunda en tanınan isimlerinden olan Ebu Ubeyde'nin ilk kez yüzü açık bir fotoğrafı servis edildi.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail, ağustos ayında yaptığı açıklamada Ebu Ubeyde'nin Gazze'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Dünya
