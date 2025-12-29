Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, örgütün askeri ve siyasi yapısında kritik görevler üstlenen isimlerin öldüğünü duyurdu. Sözcü Ebu Ubeyde'nin de hayatını kaybettiği doğrulandı.

Açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın yaşamını yitirdiği yer aldı.

YENİ SÖZCÜ DE AYNI ADI KULLANIYOR

Paylaşılan videoda yer alan yeni sözcünün de "Ebu Ubeyde" ismini kullandığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'de yaşanan yıkım, zorunlu göç, soğuk hava koşulları ve insani sıkıntılara dikkat çekilirken, bölge halkına övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Kassam Tugayları'nın yeni sözcüsü

YÜZÜ İLK KEZ GÖSTERİLDİ

Öte yandan; örgütün kamuoyunda en tanınan isimlerinden olan Ebu Ubeyde'nin ilk kez yüzü açık bir fotoğrafı servis edildi.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail, ağustos ayında yaptığı açıklamada Ebu Ubeyde'nin Gazze'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürmüştü.