Hamas, Ateşkes Anlaşması Kapsamında 3 İsrailli Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti
Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması dahilinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne 3 İsrailli esirin cesedini teslim etti. İsrail hükümeti, teslim alınan cesetlerin kimlik tespitinin yapıldığını bildirdi.
HAMAS'ın varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrailli esirlere ait olduğu belirtilen 3 cesedi Kızılhaç heyetine teslim ettiği bildirildi.
Hamas'tan yapılan açıklamaya göre; Kassam Tugayları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 3 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da ordunun, cesetlerin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan aldığı duyuruldu. Açıklamada, yapılan kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirler Assaf Hamami, Omer Maxim Neutra ve Oz Daniel'e ait olduğu kaydedildi.
