Hamas, Aşkelon'a roket saldırısı düzenledi! Demir Kubbe onlarca füzeyi havada imha etti

7 Ekim sabahı Aksa Tufanı operasyonuyla İsrail'i hedef alan Hamas, bu gece Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi. Kassam Tugayları tarafından atılan onlarca roket İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada imha edilirken, İsrail ordusu da Hamas hedeflerine hava saldırısıyla karşılık verdi.

Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi. Atılan onlarca roket İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

AŞKELON'A ROKET SALDIRISI DÜZENLEDİLER

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi.

DEMİR KUBBE SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe saldırıya karşılık verirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SAVUNMA KUVVETLERİ DE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Roketli saldırının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri de Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenleyerek karşılık verdi.