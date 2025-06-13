Hamaney: Siyonist Rejim Suçlarından Kurtulamayacak

Hamaney: Siyonist Rejim Suçlarından Kurtulamayacak
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İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle yanıt vereceklerini ve Siyonist rejimin bu suçlardan kurtulamayacağını belirtti.

İRAN lideri Ali Hamaney, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle işlediği suçtan sağ kurtulamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonu Ali Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı. Hamaney mesajında, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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