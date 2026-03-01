Haberler

Hamaney'in ölümü sonrası İsfahan'da binlerce kişi sokağa indi

Hamaney'in ölümü sonrası İsfahan'da binlerce kişi sokağa indi Haber Videosunu İzle
Hamaney'in ölümü sonrası İsfahan'da binlerce kişi sokağa indi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsfahan'da binlerce kişi sokaklara inerken, protestolar hem liderin ölümüne tepki hem de ülkedeki siyasi ve ekonomik krize yönelik öfkenin yansıması olarak dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülke genelinde tansiyon hızla yükseldi. İran'ın çeşitli kentlerinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle İsfahan'da halk sokaklara döküldü ve protesto gösterileri başladı.

Gelen görüntüler ve sosyal medya paylaşımlarına göre, İsfahan'daki göstericiler Hamaney'in ölümüne tepki gösterirken aynı zamanda mevcut siyasi krize ve ekonomik koşullara duydukları öfkeyi de dile getirdi. Ülkede uzun süredir devam eden protesto dalgaları, 2025'in sonlarından itibaren ekonomik sıkıntılar ve hükümet politikalarına karşı kızgınlığı artırmıştı; bu gösterilerde daha önce de "Yönetim değişmeli" ve "Diktatöre ölüm" gibi sloganlar atıldığı bildirilmişti.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İsfahan'daki sokak gösterileri, Hamaney'in öldürülmesinin tetiklediği şokun yanı sıra geniş halk kesimlerinin temsil ettiği siyasi ve sosyal taleplerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ülke genelindeki protesto hareketleri, ekonomik kriz, siyasi değişim talepleri ve yönetim karşıtlığı gibi unsurlarla birleşmiş durumda.

Henüz resmi makamlar tarafından İsfahan'daki gösterilere ilişkin net bir açıklama yapılmazken, ülkedeki gerginlik ve sokak hareketliliğinin başka kentlere de sıçrama ihtimali uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor. Bölgedeki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte İran iç siyasetinin yanı sıra bölgesel durum da belirsizliğini koruyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İran yeni saldırı dalgası başlattı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu

Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Savaş tüm bölgeye yayılacak gibi! Suriye'den İran'a sert tepki
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz

Savaş tüm bölgeye yayılacak gibi! Suriye'den İran'a sert tepki
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda

Binlerce kişi akın etti! Hepsinin dilinde aynı slogan var
İran'ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı

İran'ın saldırılarından en ağır hasarı o ülke aldı