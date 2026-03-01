Hamaney'in ölümü sonrası İsfahan'da binlerce kişi sokağa indi

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği ortak saldırıda İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından ülke genelinde tansiyon hızla yükseldi. İran'ın çeşitli kentlerinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle İsfahan'da halk sokaklara döküldü ve protesto gösterileri başladı.

Gelen görüntüler ve sosyal medya paylaşımlarına göre, İsfahan'daki göstericiler Hamaney'in ölümüne tepki gösterirken aynı zamanda mevcut siyasi krize ve ekonomik koşullara duydukları öfkeyi de dile getirdi. Ülkede uzun süredir devam eden protesto dalgaları, 2025'in sonlarından itibaren ekonomik sıkıntılar ve hükümet politikalarına karşı kızgınlığı artırmıştı; bu gösterilerde daha önce de "Yönetim değişmeli" ve "Diktatöre ölüm" gibi sloganlar atıldığı bildirilmişti.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İsfahan'daki sokak gösterileri, Hamaney'in öldürülmesinin tetiklediği şokun yanı sıra geniş halk kesimlerinin temsil ettiği siyasi ve sosyal taleplerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ülke genelindeki protesto hareketleri, ekonomik kriz, siyasi değişim talepleri ve yönetim karşıtlığı gibi unsurlarla birleşmiş durumda.

Henüz resmi makamlar tarafından İsfahan'daki gösterilere ilişkin net bir açıklama yapılmazken, ülkedeki gerginlik ve sokak hareketliliğinin başka kentlere de sıçrama ihtimali uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor. Bölgedeki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte İran iç siyasetinin yanı sıra bölgesel durum da belirsizliğini koruyor.