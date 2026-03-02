Haberler

Hamaney'in eşi de hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran basını, ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Tahran'da düzenlenen saldırıların ardından ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!