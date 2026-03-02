Hamaney'in eşi de hayatını kaybetti
İran basını, ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Tahran'da düzenlenen saldırıların ardından ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
