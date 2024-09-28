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Hamaney'den Hizbullah'a Destek Açıklaması

Hamaney'den Hizbullah'a Destek Açıklaması
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İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü açıklamasının ardından, bölgede direniş güçlerinin Hizbullah'ın yanında olduğunu vurguladı.

İRAN dini lideri Ali Hamaney İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Ali Hamaney, bölgede devam eden saldırılar ve Nasrallah'ın ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek ve bunların başında Hizbullah yer alacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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