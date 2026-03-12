Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD saldırısında öldürülen babası Ayetullah Ali Hamaney hakkında konuştu. Hamaney, babasının şehadetinin ardından naaşını görme fırsatı bulduğunu belirterek yaşadığı anı anlattı.

"GÖRDÜĞÜM ŞEY METANETLE DOLU BİR DAĞ"

Babasıyla ilgili duygusal ifadeler kullanan Mücteba Hamaney, gördüğü manzaranın kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi. Hamaney, "Şehadetinden sonra onun naaşını ziyaret etme fırsatına sahip oldum. Gördüğüm şey sağlamlık ve metanetle dolu bir dağ gibiydi." ifadelerini kullandı.

"YUMRUĞUNU SIKMIŞTI"

Ayrıca babasının elinin yumruğunu sıktığını belirten Hamaney, bu durumu güçlü bir iradenin göstergesi olarak değerlendirdi.

BABASI ALİ HAMENEY İLK SALDIRILARDA ÖLDÜ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, savaşın ilk günlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. İran yönetiminde uzun yıllar etkili bir figür olan Ali Hameney'in ölümü, ülkede liderlik sürecini hızlandırdı ve ardından Mücteba Hameney yeni dini lider olarak seçildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU DA KAYBETTİ

Saldırılarda Mücteba Hameney'in eşi Zahra Haddad Adel de yaşamını yitirdi. Aileye yönelik saldırılarda Hamenei'nin oğullarından birinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KAYIP VERDİ

Savaş sırasında Hamenei ailesinden başka kayıplar da yaşandı. Mücteba Hameney'in kız kardeşi, kayınbiraderi ve bazı akrabaları da saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Hameney'in torunlarından bazılarının da saldırılarda öldüğü bildirildi.

Yaşanan bu ağır kayıplar, İran'daki savaş atmosferini daha da sertleştirirken yeni lider Mücteba Hameney'in bundan sonraki politikalarının nasıl şekilleneceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com