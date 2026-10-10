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Hamam Böceği Halk Partisi kurucusu dahil binlerce kişi Yeni Delhi'de gözaltına alındı

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Hamam Böceği Halk Partisi kurucusu dahil binlerce kişi Yeni Delhi'de gözaltına alındı
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Yeni Delhi'de CJP hareketinin seçim sistemi protestosu sırasında binlerce kişi gözaltına alındı. Hareketin kurucusu Abhijeet Dipke ile çok sayıda muhalefet siyasetçisi de gözaltına alınırken CJP, Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını ve seçim reformu yapılmasını istiyor.

(ANKARA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gençlerin öncülüğündeki Hamam Böceği Halk Partisi (CJP) hareketinin seçim sistemine ilişkin protestosunda binlerce kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bugün CJP hareketi tarafından düzenlenmek istenen gösteri öncesinde ve sırasında binlerce kişi gözaltına alındı. Kent merkezine barikatlar kurulurken on binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Hareketin kurucusu Abhijeet Dipke'nin yanı sıra çok sayıda muhalefet siyasetçisi de gözaltına alındı.

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Kendisine Hamam Böceği Halk Partisi (Cockroach Janta Party) adını veren hareket, aslında siyasi bir parti değil. Hareket, mayıs ayında Hindistan Baş Yargıcı Surya Kant'ın işsiz gençlere ilişkin "hamam böcekleri" benzetmesine tepki olarak sosyal medyada bir şaka olarak başladı.

Hareket daha sonra gençlerin işsizlik, sınav sorularının sızdırılması ve hükümetin hesap verebilirliği konularındaki taleplerini bir araya getirdi. CJP'nin yaz aylarında düzenlediği protestolar beş hafta sürdü. Protestoların ardından dönemin Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan istifa etti.

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CJP bugün Yeni Delhi'deki Jantar Mantar'da yeni bir protesto düzenlemek istedi. Hareket, Hindistan Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını ve seçim reformları yapılmasını talep ediyor.

Hareket ve muhalefet partileri, seçmen listelerinin güncellenmesi sırasında milyonlarca seçmenin listelerden çıkarıldığını ve sürecin Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Party'sinin (BJP) lehine yürütüldüğünü savunuyor. Hindistan Seçim Komisyonu ve BJP ise bu iddiaları reddederken ölen, mükerrer veya oy kullanma hakkı bulunmayan kişilerin listelerden ayıklandığını belirtiyor. Ancak çok sayıda protestocu isimlerinin seçmen listelerinden çıkarıldığını söylüyor.

Kaynak: ANKA
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