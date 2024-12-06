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Hama'yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad'ın heykelini yıktı

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Suriye'de rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı tamamen ele geçirdi. Kent merkezine giriş yapan muhaliflerin ilk hamlesi ise Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın dev heykelini yıkmak oldu. Çok sayıda kişi vinç yardımıyla devrilen heykelin ardından sloganlar atıp araç kornalarına basarak kutlama yaptı.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'da da kontrolü sağladı.

HAMA'YA GİRİŞTE DÜĞMEYE BASTILAR

Silahlı muhaliflerin kent merkezine girmeleri sonrasında attıkları ilk adımsa Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası olan eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini yıkmak oldu.

KORNALARA BASARAK KUTLADILAR

1971'den 2000 yılına kadar Suriye'de devlet başkanı olarak görev yapan Hafız Esad'ın heykelini vinç yardımıyla yıkan muhalifler, o anları sloganlar atarak ve araç kornalarına basarak kutladı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Hama'yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad'ın heykelini yıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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