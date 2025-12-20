Haberler

Suriye'nin Halep kentinde kuyumcu soygunu: 2 ölü

Suriye'nin Halep kentinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygun sonucunda iki kişi yaşamını yitirdi. Soyguncuların mücevherleri çalarak olay yerinden kaçtığı bildirildi.

SURİYE'nin Halep kentinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygunda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Halep kentinde yer alan El-Halak Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu kardeş olduğu belirtilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, şüphelilerin kuyumcudaki mücevherleri çalarak olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; silahlı kişilerin ateş açarak kuyumcuya girerek dükkandaki kişilere de yakından ateş ettiği, saldırganlardan birinin daha sonra dışarı çıkarak rastgele etrafa ateş etmeye devam ettiği görülüyor.

Yetkililerin, soygunun faillerini bulmak için soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
