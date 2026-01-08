Haberler

Halep'te 142 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Halep'te 142 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
Güncelleme:
Suriye'nin Halep kentinde, ordu operasyonları nedeniyle 142 bin sivil bölgeden ayrıldı. Tahliye için seksen nakliye aracı ve 12 geçici barınak hazırlandı.

SURİYE'nin Halep kentinden 142 bin sivilin ayrıldığı bildirildi.

Suriye basını, Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivilin bölgeden ayrıldığı duyuruldu. Tahliye için seksen nakliye aracının görevlendirildiği ve 12 geçici barınağın açıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
