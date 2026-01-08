Halep'te 142 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
Suriye'nin Halep kentinde, ordu operasyonları nedeniyle 142 bin sivil bölgeden ayrıldı. Tahliye için seksen nakliye aracı ve 12 geçici barınak hazırlandı.
Suriye basını, Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyon başlatacağını duyurarak sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'yi terk etmesi istemesinin ardından 142 bin sivilin bölgeden ayrıldığı duyuruldu. Tahliye için seksen nakliye aracının görevlendirildiği ve 12 geçici barınağın açıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya