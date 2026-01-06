Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı dolayısıyla bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya