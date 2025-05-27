Hakan Fidan, Rusya'da Lavrov ile Görüşecek

Hakan Fidan, Rusya'da Lavrov ile Görüşecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya resmi ziyareti kapsamında bugün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Ayrıca, Bakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Lavrov, TSİ 12.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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