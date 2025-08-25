Hakan Fidan, Cidde'de Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya