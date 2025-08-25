Hakan Fidan, Cidde'de Suriye Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
