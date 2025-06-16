Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'li Mevkidaşıyla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüşerek, İsrail ve İran arasındaki çatışmayı ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanmakta olan çatışma ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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