Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail saldırısı sonucu evi yıkılan Filistinliye yeni ev hediye etti

Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail saldırısı sonucu evi yıkılan 80 yaşındaki Shahdeh Matar Juma Taha'ya yeni bir ev hediye etti. Yeni ev, bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle döşenerek hazır hale getirildi ve yaşlı Filistinlinin erzak ihtiyacı da karşılandı. Juma Taha, yeni evini görünce mutluluktan gözyaşlarını tutamadı ve Türk halkına destekleri için teşekkür etti.

Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail saldırısı sonucu evi yıkılan Filistinli Shahdeh Matar Juma Taha'ya ev hediye etti.

Hak İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, Gazze şeridindeki insani yardım faaliyetleri kapsamında İsrail tarafından evi yıkıldıktan sonra ağladığı anlara ait videosu sosyal medyada yayınlanan 80 yaşındaki Shahdeh Matar Juma Taha'ya yardım için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Shahdeh Matar Juma Taha'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia'da yıkılan evinin yerine bağışçı ve gönüllülerin destekleriyle temin edilen yeni evin, detaylı bir şekilde döşenerek eşyalarıyla birlikte hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, yaşlı Filistinlinin erzak ihtiyacının da karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce yıkıldığı evi için ağlarken, bu kez yeni evini görünce mutluluktan gözyaşlarını döken Juma Taha'nın Hak İnsani Yardım Derneği ekipleri ile hayırseverler için dua ederek Türk halkına destekleri için teşekkür ettiği belirtildi.