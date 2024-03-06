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Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi

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Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede yaşanan şiddet olaylarından uçağı ülkeye iniş iznialamadı. Uçağı Porto Riko'ya iniş yapana başbakanın nerede olduğu bilinmiyor.

Henry'nin uçağı Haiti'ye iniş yapamayınca iniş Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi fakat yetkililer, izin vermeyince uçak, Porto Riko başkentiSan Juan'a iniş yaptı.

Henry'nin Kenya ziyareti sonrası ülkede yaşanan silahlı çete olaylarından dolayı büyük bir kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Jimmy "Barbecue" Chérizier, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi takdirde ülkenin doğrudan "bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa" gideceği konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan'ın lideri olduğu ülkeye giriş izni alamaması, Haiti'nin son günlerde ne kadar işlevsiz hale geldiğinin bir göstergesi oldu.

Yerel haber kaynakları, Ariel Henry'nin uçağı, Haiti'ye giriş izni verilmemesi üzerine Porto Riko'ya, yani ABD'nin bir bölgesine yönlendirildiğibildirdi.

Komşu Haiti'ye hava sahasının kapatıldığını açıklayan Dominik Cumhuriyeti de buna dahildir ve Hispaniola adasını paylaştığı Haiti ile sınırını kapatacağını duyurdu.

Ülkedeki önceden bildirilen acil durum ilanından bu yana tüm uçuşlar, ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Birleşmiş Milletler'e göre, en son şiddet patlamasında yaklaşık 15.000 kişi yerinden edildi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına ülkeye iniş izni verilmedi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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