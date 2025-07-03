Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural:

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural:
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sural, Trump'ın Gazze ateşkesi için üstlendiği rolü, Netanyahu ile görüşmesini ve ABD'de artan göçmen krizine dair son gelişmeleri aktardı.

ABD'de siyasi tansiyon yükselirken, eski Başkan Donald Trump'ın Gazze konusunda aktif rol üstlendiğini belirten Rona Sural, Netanyahu ile yapılacak görüşmede ateşkesin ana gündem olacağını ifade etti. Elon Musk'ın sınır dışı edilme söylentilerinden ABD'deki göçmen krizine kadar birçok kritik başlığı değerlendirdi.

"TRUMP, GAZZE'DE BARIŞIN SAĞLANMASINI İSTİYOR"

Rona Sural, Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yaklaşımını şöyle yorumladı: "Trump, Gazze'de bir an önce barışın sağlanmasını, ateşkesin başlatılmasını istiyor." Netanyahu ile Trump arasında yapılacak görüşmenin en önemli gündem maddesinin Gazze'deki ateşkes olacağını vurgulayan Sural, "Trump, bu savaşı bitirmek için önemli bir rol oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

"ELON MUSK YASAL OLARAK SINIR DIŞI EDİLEMEZ"

Sural, Elon Musk hakkında çıkan sınır dışı edilme iddialarına da değindi: "Elon Musk'ın sınır dışı edilme konusu yasal bir temele dayanmıyor." Ayrıca Musk'ın sosyal medya ve ekonomik gücüne dikkat çeken Sural, "Elon Musk elinde sosyal medya ve ekonomi gücü varken parti kurabilir" dedi.

"GÖÇMEN KRİZİ TESİSLERİ ZORLUYOR"

ABD Göçmenlik Ofisi'nin gözaltına aldığı kişi sayısının yaklaşık 57 bine ulaştığını belirten Sural, "Tesisler şu anda kapasitelerini aşmış durumda." Ayrıca, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların bir kısmının kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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