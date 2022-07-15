Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattı - Haberler

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Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki Red River Gorge kanyonlarındaki bir güvenlik kamerasının açısına giren esrarengiz yaratık, dünya genelinde merak yarattı. Sosyal medya kullanıcıları bu yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum'u hatırlattığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü kanyonu Red River Gorge'de 8 Temmuz'da bir güvenlik kulübesinin açısına giren esrarengiz canlı, dünya genelinde büyük merak yarattı. Güvenlik kulübesinde oturan güvenlikçinin dikkati sayesinde fark edilen canlı, gizemi nedeniyle çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi.

Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattı

GOLLUM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Montaj olup olmadığı henüz netleşmeyen görüntülerdeki yaratığın bir insana benzediği ancak dizlerinin ters olduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu ilginç yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattıYüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakteri

ŞAKA YAPMAK İSTEYEN BİRİ DE OLABİLİR

Görüntülerdeki esrarengiz yaratığın bir kamyonetin arkasından geçerek dakikalarca bölgede gezindiği görülüyor. Videoyu izleyenler, görüntülerdeki canlının, şaka amaçlı kostüm giyen biri olabileceğini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Güvenlik Kamerası Dünya Haberler

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