Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı dünya genelinde büyük merak yarattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü kanyonu Red River Gorge'de 8 Temmuz'da bir güvenlik kulübesinin açısına giren esrarengiz canlı, dünya genelinde büyük merak yarattı. Güvenlik kulübesinde oturan güvenlikçinin dikkati sayesinde fark edilen canlı, gizemi nedeniyle çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi.

GOLLUM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Montaj olup olmadığı henüz netleşmeyen görüntülerdeki yaratığın bir insana benzediği ancak dizlerinin ters olduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu ilginç yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakteri

ŞAKA YAPMAK İSTEYEN BİRİ DE OLABİLİR

Görüntülerdeki esrarengiz yaratığın bir kamyonetin arkasından geçerek dakikalarca bölgede gezindiği görülüyor. Videoyu izleyenler, görüntülerdeki canlının, şaka amaçlı kostüm giyen biri olabileceğini belirtti.