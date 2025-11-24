Haberler

Gürcistan'da Toprak Kayması: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Gürcistan'daki yol inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 4 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı. Olayda 5 çalışanın göçük altında kaldığı bildirildi.

GÜRCİSTAN'da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin yaralandığı bildirildi.

Gürcistan Karayolları İdaresi, Mtskheta-Mtianeti bölgesindeki Duşeti belediyesine bağlı Tskere köyü yakınındaki yol inşaatında toprak kayması meydana geldiğini açıkladı. Toprak kayması sonucu 5 çalışanın göçük altında kaldığı, 1 işçinin kurtarıldığı ve 4 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
