Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı seçildi

Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da Seçim Kurulu, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin adayı, milletvekili ve eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili'yi yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

Gürcistan tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 kişiden oluşan seçim kurulunca seçildi. Rusya'ya yakınlığı ile bilinen iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı, milletvekili ve eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili, parlamentoda milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan seçim kurulunun doğrudan oylamasıyla Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Ekim ayındaki parlamento seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden dört muhalefet grubu parlamentoyu boykot ettiği için seçime katılmadı. 300 üyeli seçim kurulu üyelerinden 225'icumhurbaşkanı seçiminde oy kullanırken, 224 seçmen tek aday olan Kavelaşvili'nin lehinde oy verdi.

NE OLMUŞTU?

İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin AB'ye katılım sürecini 2028 yılına kadar dondurarak ülkenin anayasasında yazılı olan uzun soluklu bir ulusal hedefi aniden durdurması, muhalefetin ve Gürcistan halkının tepki göstermesine yol açmıştı.

AB üyeliğine ilişkin politikalara öncelik veren ve seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle parlamentoyu gayrimeşru olarak gören Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün yaptığı açıklamada görev süresi bittikten sonra da cumhurbaşkanı olarak kalacağını ifade etmişti.

Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" demişti.

Muhalefet partileri, Kavelashvili'nin 29 Aralık'ta göreve başlamasından sonra bile Zurabişvili'yi meşru cumhurbaşkanı olarak görmeye devam edeceklerini belirtti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
img

CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti
img

Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.