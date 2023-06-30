Güney Kore ve ABD'nin Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı düzenlediği bildirildi. Tatbikatta, ABD'nin B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı da yer aldı. İki ülkenin kararlılıklarını göstererek ortak savunma tutumunu güçlendirdiği belirtildi.

Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı düzenledi.

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD'nin Kore yarımadasında yaptığı tatbikatta, ABD'nin B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı da yer aldı.

Tatbikatta, iki ülkenin de müşterek çalışmayı artırarak ortak savunma tutumunu güçlendirmekteki kararlılıkları gösterildi.

B-52'lerin ABD'nin Kore yarımadasındaki stratejik varlığının görünürlüğünü artırdığına dikkati çekildi.