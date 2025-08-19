Güney Kore'de Tren Kazasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Güney Kore'nin Cheongdo bölgesinde raydan çıkan bir trenin çalışanlara çarpması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Trende yolcuların ise yaralanmadığı bildirildi.
GÜNEY Kore'de bir trenin raydan çıkması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Güney Kore'nin Cheongdo bölgesinde raydan çıkan bir trenin bölgede inceleme yapan çalışanlara çarpması sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin yaralandığı bildirildi. Toplam 89 yolcusu olan trende ise yaralanan olmadığı kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya