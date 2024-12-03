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Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı komünist unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kararın Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek hedefiyle alındığını duyurdu.

Yoon, canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi.

Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.

Öte yandan, kararın ardından ülkede ana muhalefet konumunda yer alan Demokrat Parti, milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Ortalık karışıyor vaziyet alın

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Bizde yapalım hain temizleyelimm

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Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Savaşa girecekler, içeriyi temizlemek istiyorlar. Bize de lazım bi sıkı yönetim.

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