Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kararın Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek hedefiyle alındığını duyurdu.

Yoon, canlı yayında gerçekleştirdiği konuşmada, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi.

Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.

Öte yandan, kararın ardından ülkede ana muhalefet konumunda yer alan Demokrat Parti, milletvekillerini parlamentoya çağırdı.