Haberler

Güney Kore'de Şiddetli Yağış Sonucu Bir Kişi Kayboldu

Güney Kore'de Şiddetli Yağış Sonucu Bir Kişi Kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de etkili olan şiddetli muson yağışları sonucu bir kişi kayboldu, 758 kişi tahliye edildi.

GÜNEY Kore'de şiddetli yağış sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kore basını, Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamayı paylaştı. Kuzey Gyeongsang eyaletinin Yeongju kentinde bir derede sürüklendiği kaydedilen 70'li yaşlarda kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca şiddetli muson yağışları nedeniyle ülke genelinde 758 kişinin geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt

Müttefiklik bunun neresinde? İsrail-Türkiye sorusuna tepki çeken yanıt
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu

6 maç sonra ilk kez yenildiler
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam ölü bulundu
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar