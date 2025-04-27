Güney Kore'de Lee Jae-myung, Demokratik Parti'nin Adayı Oldu

GÜNEY Kore'de Demokratik Parti'nin, eski lideri Lee Jae-myung'u devlet başkanlığı seçimlerinde aday olarak belirlediği açıklandı.

Güney Kore'de lideri olduğu ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (DP) istifa eden Lee Jae-myung, 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimlerinde DP'nin adayı olarak yarışacak. DP, devlet başkanlığı seçiminde partinin devlet başkanı adayını belirlemek için oylama yaptı. Parti liderliğinden 9 Nisan'da istifa eden Lee, oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak DP'nin devlet başkanı adayı oldu.