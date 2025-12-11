Haberler

Güney Kore'de kütüphane inşaatında çökme: 1 kişi öldü, 3 işçi mahsur kaldı

Güney Kore'de kütüphane inşaatında çökme: 1 kişi öldü, 3 işçi mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin Gwangju kentinde bir kütüphane inşaatında çelik yapı çöktü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 işçi mahsur kaldı. Kurtarma operasyonları sürüyor.

GÜNEY Kore'nin Gwangju kentinde, kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneybatısındaki Gwangju kentinde, bir kütüphanenin inşaat sahasında çelik yapı çöktü. Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen çökme sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 işçinin de mahsur kaldığı kaydedildi.

Mahsur kalan işçilerden birinin yerinin tespit edildiği ve onu kurtarmak için operasyon başlatıldığı, diğer 2 işçinin ise henüz yerinin tespit edilemediği aktarıldı.

Yetkililer, çökmenin inşaat sahasında beton dökülmesi sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
title