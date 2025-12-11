Güney Kore'de kütüphane inşaatında çökme: 1 kişi öldü, 3 işçi mahsur kaldı

GÜNEY Kore'nin Gwangju kentinde, kütüphane inşaatında çelik yapının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneybatısındaki Gwangju kentinde, bir kütüphanenin inşaat sahasında çelik yapı çöktü. Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen çökme sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 işçinin de mahsur kaldığı kaydedildi.

Mahsur kalan işçilerden birinin yerinin tespit edildiği ve onu kurtarmak için operasyon başlatıldığı, diğer 2 işçinin ise henüz yerinin tespit edilemediği aktarıldı.

Yetkililer, çökmenin inşaat sahasında beton dökülmesi sırasında meydana geldiğini açıkladı.