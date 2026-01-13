Haberler

Güney Kore'nin eski lideri Yoon hakkında idam talebi

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılandığı sıkıyönetim davasında savcılık, idam cezası talep etti. Mahkemenin kararı şubat başlarında açıklanacak.

GÜNEY Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası talep edildi.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü. Savcılık, Yoon'a idam cezası verilmesini istedi. Mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com

