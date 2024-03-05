Güney Çin Denizi'nde gerilim tırmanıyor: Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri çarpıştı, dört kişi yaralandı

Son günlerde aralarında gerilimin tırmandığı Çin ve Filipin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi'nde çarpıştı ve dört Filipinli mürettebat üyesiyaralandı. Güneydoğu Asya liderlerinin bir araya geldiği bir Asya zirvesinde, Pekin'in denizdeki saldırganlığından duyulan endişenin dile getirilmesi bekleniyordu.

Filipinli yetkililer, Çin sahil güvenlik gemilerinin ve eşlik eden gemilerin, tartışmalı İkinci Thomas Sığlığı yakınlarında Filipin sahil güvenlik ve tedarik gemilerini engellediğini ve tehlikeli manevralar yaparak Çin gemileri ile iki Filipin gemisi arasında iki küçük çarpışmaya neden olduğunu belirttiler.

Filipinler hükümetinin, söz konusu eylemlerin "rutin bir tedarik ve devir misyonunu hukuksuzca engellemek veya engellemek için bir başka girişim" olduğunu söyledi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği liderlerinin ve Avustralya'nın, Melbourne'deki bir zirvede Güney Çin Denizi'ndeki uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıklarını tartışması bekleniyor.

Çin, Filipin sahil güvenlik gemilerinin "İkinci Thomas Sığlığı" olarak adlandırdığı Ren'ai Reef adlı bölgeye yasadışı olarak girdiğini iddia ediyor.

Güvenlik yetkilileri, geçen yıl yüksek denizde gerçekleşen bir dizi çatışmada Çin sahil güvenlik ve şüpheli milis gemilerinin Filipin gemilerini engellediğini, su topu ve bazı Filipinli mürettebat üyelerini geçici olarak kör eden askeri nitelikte bir lazer kullandığını iddia etti.

Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde sıkça provoke edici hamleler yapmakla suçladı ve Çin'in kendi egemenliğini, haklarını ve çıkarlarını korumak için yasalara uygun olarak hareket ettiğini söyledi.