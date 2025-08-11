Güney Çin Denizi'nde Çin Ordusu ve Sahil Güvenliği Gemileri Çarpıştı

Güney Çin Denizi'nde Çin Ordusu ve Sahil Güvenliği Gemileri Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait gemilerin, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Güney Çin Denizi'nde çarpıştığı bildirildi. Çarpışma sonucu hasar gören gemiye Filipinler'den yardım teklifi yapıldı.

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki geminin Güney Çin Denizi'nde çarpıştığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği ve Çin Ordusu'na ait iki gemi, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşanan Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı çevresinde çarpıştı. Çin Sahil Güvenliği'ne ait '3104' gemisinin, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait '164' numaralı gemiyle çarpışmasının ardından hasar aldığı belirtildi.

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödediği parayı geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.