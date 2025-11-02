Güney Amerika ülkesinde facia! Raydan çıkan tren cayır cayır yandı
Meksika'nın Tepetitlán kentinde etanol taşıyan bir trenin raydan çıkmasının ardından büyük bir yangın çıktı. Yangına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yer aldı.
Güney Amerika ülkesi Meksika'da korkunç bir olay meydana geldi. Ülkenin Tepetitlán kentinde etanol taşıyan bir tren raydan çıktı.
Trenin raydan çıkmasının ardından büyük bir yangın meydana geldi. Olayın ardından alevlerin yükseldiği anlar, sosyal medyada yer aldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, olayda can kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Bölgede yaşayan insanların ise büyük panik yaşadığı bildirildi.