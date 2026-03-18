Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddiası İletişim Başkanlığı'nca yapılan açıklama ile yalanlandı. Yapılan paylaşımda, "Belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan "Yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu uyardı.

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON"

DMM açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği" yönündeki iddiaların "açık bir dezenformasyon" olduğu ifade edildi.

"İZNE VE DENETİME TABİ HALE GETİRİLDİ"

17 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na da değinilen açıklamada, "harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir" denildi.

"GÜNCEL GELİŞMELERLE İLGİSİ YOK"

Düzenlemenin amacına ilişkin ise "uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca söz konusu düzenlemenin "bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı" vurgulandı.

