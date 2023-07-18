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Günde 10 litre su içiyordu! Nedenini araştıran doktorlar çıkan sonuç ile şaşkına döndü

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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Jonathan Plummer, günde 10 litre su içiyordu. Nedenini merak edip doktora başvuran adamın sürekli susamasının sebebinin beynindeki bir tümörden kaynaklı olduğu belirlendi. Gelen bu sonuçla şaşkına dönen doktorlar adamı apar topar ameliyata aldı.

Tıp dünyası İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Jonathan Plummer'ı konuşuyor. Sıradan bir insanın aksine günde ortalama 10 litre su içen Plummer, neden bu kadar su içtiğinin nedenini öğrenmek için doktorlara gitti. Doktorlar başta adamın çok su içmesinin sebebi olarak şeker hastalığını gösterdi.

Fakat kapsamlı tahlil ve röntgen sonuçlarını görmek isteyen doktorlar, gelen sonuçlar ile şaşkına döndü. Doktorlar adamın sürekli susamasının sebebinin beynindeki bir tümör olduğunu fark etti.

Günde 10 litre su içiyordu! Nedenini araştıran doktorlar çıkan sonuçlar ile şaşkına döndü

Bir bezelye tanesiyle aynı boyutlardaki tümörün hipofiz bezine baskı yaptığı tespit edildi. Bu bölgenin susuzlukla bağlantılı olduğunu açıklayan uzmanlar, adamı ameliyata aldı. Radyoterapi ve kemoterapi süreci başlayan adam 30 seans sonrasında sağlığına kavuştu.

İngiliz medyasına konuşan Plummer, "Sürekli susuyordum ve bu hissiyat geçmiyordu. Ayrıca çok halsiz hissettiğim zamanlar da olmuştu. Hastalığımdan önce çok aktiftim ve spor yapıyordum. Fakat kilo almaya başlayınca bunların hepsi geride kalmıştı" dedi.

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Katı bir doku kütlesinin fazla oluşumundan kaynaklanıyor. Doktorlar doku kütlesinin fazla oluşmaması için ameliyata almışlardır.

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Doğrucu Mahmut:

Hipofiz tümörü Diyabetes insipitus yapmış.Çok da ilginç bir şey değil.

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