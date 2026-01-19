Haberler

Grönland Başbakanı Nielsen: Diyalog ve Uluslararası Hukuka Bağlılığımız Kararlı

Grönland Başbakanı Nielsen: Diyalog ve Uluslararası Hukuka Bağlılığımız Kararlı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, yapılan gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunarak, Grönland'ın kendi kararlarını alma hakkına sahip olduğunu ve uluslararası hukuka bağlılıklarını vurguladı.

GRÖNLAND Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, "Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz" dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland'da hafta sonu düzenlenen gösterilere katılımın yoğun olduğunu belirterek, Grönland'a destek için düzenlenen bu gösterilerin birlik mesajı verdiğini aktardı. Nielsen, "ABD'den gelen son açıklamalar, gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere, Grönland'ın kendi kararlarını alma hakkına sahip demokratik bir toplum olduğuna dair çizgimizi değiştirmiyor. Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular