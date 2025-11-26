Greta Thunberg'in Venedik eylemi sonrası şehre girişi yasaklandı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) grubuyla birlikte Venedik'te düzenledikleri eylemde, şehrin simgesi Büyük Kanal'ı (Grand Canal) yeşile boyadı.

Eylem, COP30 iklim zirvesinin hemen ardından geldi. Aktivistler, kampanyalarını "Stop Ecocide" ("Ekosidi durdurun") sloganıyla yürüttü. Rialto Köprüsü'nden büyük bir pankart sallanırken, suya dökülen boya nedeniyle kanal koyu yeşil bir renge büründü.

ŞEHRE GİRİŞİ 48 SAAT YASAK

Venedik polisi, Thunberg ve diğer aktivistlere 48 saatlik şehirden giriş yasağı koydu.

Venedik yerel yönetimi bu eylemi "kentin tarihine ve hassas mimarisine saygısızlık" olarak niteledi. Her bir aktiviste yaklaşık 150? Eurotutarında idari para cezası kesildi.

TARİHE SAYGISIZLIK

Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, eylemi "şehrin mirasına, tarihine ve kırılgan yapısına saygısızlık" olarak değerlendirdi.