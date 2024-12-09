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Greta Thunberg'den skandal Türkiye sözleri

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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bu ziyaretinin ardından skandal bir paylaşıma imza atarak Van'dan bir kareyi "Kürdistan" olarak paylaşmıştı. Thunberg bu sefer de katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye küfür etti. Skandal görüntülere tepki yağdı.

Geçen haftalarda Türkiye'ye gelen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önce Diyarbakır'a sonra Van'a gitmiş, daha sonra sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda Van'dan bir kare paylaşan Thunberg konumunu "Kürdistan" olarak seçmişti.

Thunberg paylaşımında Doğu Anadolu bölgesini "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendirip, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih" ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

BİR SKANDAL DAHA

Son olarak Greta Thunberg, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye küfür etti. Küfür ettikten sonra kahkahalara boğulan Greta'yı orada bulunanların da alkışladığı görüldü. Paylaşılan görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

3 Ocak 2003'te İsveç'te doğdu. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak tanınıyor.

Okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünyanın dikkatini üzerine çekti.

8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle karşılaştı ve bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okudu. Dünyada olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince Greta,11 yaşında depresyona girdi. Aynı zamanda aktivist, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.

Greta Thunberg'den skandal Türkiye sözleri
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıEVO20 :

Bunun bi Türk aleti yemesi lazim kesinlikle ????

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Haber YorumlarıErtan:

Kimin tasmasını taktığı belli. İftiracı ukala.

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Haber YorumlarıMGk:

Bu batılılar biz kürtleri çok seviyor çünkü tüm coğrafyayı biz karıştırıyoruz devlet kuruyor gibi yapıp kurmuyoruz çünkü biz piyonuz işimiz emparyalizme hizmet Allah bizim belamızı vermesin ne diyeyim

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıA B:

İsveç te büyük bir yahudi nüfus kitlesi var müzisyen ve müzik grupları da bunlardan Ace of base, aviici buna ne iüdiği belli olan greta yaratığı da dahil

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Greta mısın galeta unu mu nesin ağzımı açtırma

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

kaşıntısı var

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Haber YorumlarıSer_hat:

Seninnamınadizime kadarsokayımorrrrosbuuuu

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Haber Yorumlarıaysun:

20 yaşında aktivist, ciddiye almayin. İran Kiev buyukelciligi önünde soyunanlari ciddiye aldı mı? Sarhoştur, sadece çocuk.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Greta Thunberg bir nevi bildiğin Cemre Demirel gibi bir şey; bunları bulup seçen büyükleri fonlanmalarını sağlayarak şöhret bulaştırıyor sonra da etraflarına çoluk çocuk toplanınca insanlara rol model olarak kanaat önderi olarak dayatılıyor ve pompalanıyor. Gerçekleştirdikleri hareketlere bir baksanız bu mu önder, bu mu kanaat, model dersiniz. Üç yaşındaki çocuk yapmaz diyeceğiniz türden hareketler ama kitlesi var. Kerim Can Durmaz mesela milyonlarca takipçisi var ama evladın olsa ister misin?

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Haber YorumlarıCEZA :

bazen yapmadıklarımıza pişman oluyoruz işte bu gibiler yüzünden...

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