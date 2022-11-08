Bir saniye bile gözleri ayırmadı! İşte İsveç başbakanının Erdoğan'ı pür dikkat dinlediği anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson gün içerisinde Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan iki liderin o anlarında dikkat çeken bir kare ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada Kristersson'un Erdoğan'ı gözlerini ayırmadan dinlediği görüldü.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklamalarda bulundu.

"İKİ ÜLKENİN KATILIMINA ONAY VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede "Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye yönelik ortak iradelerimizi belirledik. Bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim destekçisi olmuştur. Bu nedenle Madrid'de iki ülkenin katılımına onay verdik. Türkiye, PKK, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu örgütlerin hain saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik" dedi.

"3'LÜ MUHTIRANIN UYGULANMASI TMENNİMİZDİR"

Açıklamalarının devamında İsveç'in terör örgütü mensupları ile arasına mesafe koyması gerektiğini belirten Erdoğan " İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, bizde kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhütlerini vermesinden memnuniyet duyduk. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN KRİSTERSSON, ERDOĞAN'I PÜR DİKKAT DİNLEDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalarını yaparken kameralara dikkat çeken bir an yansıdı. İsveç Başbakanı, Ulf Kristersson'un, Erdoğan'ı gözlerini ayırmadan dinlediği görüldü.