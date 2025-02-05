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Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

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Ortak basın toplantısındaki "Gazze'yi devralacağız" çıkışıyla infial yaratan ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'daki koltuğuna oturttuğu görüntü büyük ses getirdi. Videoyu izleyen ve paylaşan çok sayıda kullanıcı "ABD'yi kim yönetiyor?" sorusunu yöneltti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

"BAŞARILI BİR ORTAKLIK KURDUK"

Kendisinin ilk başkanlığı döneminde Netanyahu ile başarılı bir ortaklık kurduklarını söyleyen Trump, Joe Biden dönemindeki son 4 yılın ise pek de başarılı olmadığını iddia etti. Önceki 4 yılda kendisinin başkan olması halinde Orta Doğu ve dünyadaki birçok çatışma ve savaşın yaşanmayacağını söyleyen Trump, ekibiyle birlikte tüm mevcut sorunları çözeceklerini vurguladı.

BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Trump ile Netanyahu'nun kadraja girdiği bir görüntü ise kısa sürede viral oldu. Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'daki koltuğuna oturttuğu ve ileri doğru sürüklediği görüntüleri izleyen milyonlarca kişi "ABD'yi kim yönetiyor?" sorusunu yöneltti.

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Sadece ABD'yi değil tüm dünyayı masonlar yönetiyor.

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

ABD yi masonlar ve yahudiler yönetiyor

Yorum Beğen89
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

KUKLA VE KOPEGI.

Yorum Beğen83
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Haber YorumlarıGazi Göktas:

VEFA VE JOKER İKİNİZDE SAHTE ATATURKCUSUNUZ ATATURK KİMLİGİNİN ARKASİNA SİGİNAN CHP Lİ ZİHNİYETLERSİNİZ

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

VEFA'nın babaları yönetiyor.

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıSübhanallah:

Vah vah kokudan ödü bo...? una karışmış zaten İsrail'in tek cesaret topladığı yer bu gibi görüntüler Bu Dünya nereye gidiyor

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Haber YorumlarıERDEM İNCEBAYRAKTAR:

2 soysuz bir araya gelmiş.

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Haber YorumlarıÜmit TV:

peki bizi kim yönetiyor?

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Haber YorumlarıCemalettin Doğan:

Kan emici yaratıklar.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Aileler tabii..

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