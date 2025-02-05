Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

"BAŞARILI BİR ORTAKLIK KURDUK"

Kendisinin ilk başkanlığı döneminde Netanyahu ile başarılı bir ortaklık kurduklarını söyleyen Trump, Joe Biden dönemindeki son 4 yılın ise pek de başarılı olmadığını iddia etti. Önceki 4 yılda kendisinin başkan olması halinde Orta Doğu ve dünyadaki birçok çatışma ve savaşın yaşanmayacağını söyleyen Trump, ekibiyle birlikte tüm mevcut sorunları çözeceklerini vurguladı.

BEYAZ SARAY'DAKİ GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Trump ile Netanyahu'nun kadraja girdiği bir görüntü ise kısa sürede viral oldu. Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'daki koltuğuna oturttuğu ve ileri doğru sürüklediği görüntüleri izleyen milyonlarca kişi "ABD'yi kim yönetiyor?" sorusunu yöneltti.