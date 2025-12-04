Haberler

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatör'ün sorusuna dondu kaldı!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Valentina Gomez'in Müslümanları hedef alan açıklamaları büyük tepki topladı. Gomez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Müslümanları ''terörist'' olarak nitelendiren ifadeler kullandı ve bu söylemleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

  • Gomez, 'Bana oy ver ki, Teksas'taki tüm kirli Müslümanları kovabilelim' dedi.
  • Gomez, Piers Morgan'ın Irak işgali sorusuna 'Müslümanlar Nijerya'daki Hristiyanları öldürüyor' yanıtını verdi.
  • Gomez, Irak işgali sorusuna 'O zamanlar dört yaşındaydım' diyerek yanıt verdi.

Paylaştığı videoda Gomez'in, ''Bana oy ver ki, Teksas'taki tüm kirli Müslümanları kovabilelim'' sözleri sert şekilde eleştirildi. İnsan hakları kuruluşları ve çok sayıda siyasetçi açıklamaların açık bir nefret söylemi olduğunu belirtti.

MORGAN SORDU, GOMEZ KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Gomez, İngiliz gazeteci ve televizyon programcısı Piers Morgan'ın programına da konuk oldu. Morgan'ın ABD ve İngiltere'nin 2003 yılında Irak'ı uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal etmesine ilişkin sorusuna Gomez şu yanıtı verdi: "Müslümanlar Nijerya'daki Hristiyanları öldürüyor." Morgan ise, konuyu saptırdığı gerekçesiyle Gomez'i uyararak: "Sana Nijerya'yı sormadım. Sana Irak işgalini soruyorum." şeklinde karşılık verdi. Gomez ise bunun üzerine yaşını gerekçe göstererek: "O zamanlar dört yaşındaydım." dedi.

Gomez'in söylemleri, ülkede özellikle Müslüman topluluklar ve insan hakları savunucuları tarafından sert şekilde eleştirildi.

Şahan Kartal
Haberler.com / Dünya
