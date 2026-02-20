Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

İtalya'da sığınmacı ve göçmenlerin olduğu bölgelerde saldırıların arttığına ilişkin tartışmaların ardından, bazı vatandaşlar "vatansever" kimliğiyle sokaklarda devriye gezmeye başladı.

"GÖÇ POLİTİKALARI YETERSİZ KALDI"

Bu gruplar, yetkililerin göç politikalarının yetersiz kaldığını savunarak kendi güvenlik devriyelerini oluşturduklarını belirtiyor.

GÖÇMENLERİ ADIM ADIM İZLİYORLAR

Avrupa'da benzer şekilde "citizen patrols" ya da "migrant hunters" olarak adlandırılan ve göçmenlerin peşine düşen vatandaş devriyelerinin ortaya çıktığına dair son dönemde çeşitli raporlar bulunuyor. Bu gruplar, resmi yetki olmadan sınır ve sokaklarda göçmenleri ve sığınmacıları izleyerek olaylara müdahale etmeye çalışıyor.

AVRUPA'DA SIK SIK ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlara göre bu tip sivil devriyeler, göçmenlere ve sığınmacılara yönelik güvenlik kaygıları ve devlet otoritesine güvensizlik gibi sosyolojik faktörlerin bir yansıması olarak Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor.

Bu grupların eylemleri çoğu zaman sembolik ve performatif nitelikte olurken, uluslararası göç politikaları konusundaki tartışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

