Göbekli aslan şaşkınlık yarattı: Bakıcılar 'Orta Yaş göbeği' dedi

Çin'in Chengdu kentindeki hayvanat bahçesinde devasa göbeğiyle dikkat çeken bir dişi aslan, sosyal medyada gündem oldu. Hayvanseverler hayrete düşerken, hayvanat bahçesi yetkilileri bunun yaşa bağlı normal bir durum olduğunu savundu.

Görüntülerde aslanın yere çökmüş, ot yediği ve karnının neredeyse yere değdiği görülüyor. Videoyu çekenler, bunun hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların ciddi şekilde obez olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyada "Aslanları küçük şişman domuzlar gibi besliyorlar" gibi eleştiriler yapıldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri ise aslanın kilosunun yaşlanmasına bağlı olduğunu açıkladı. 12 yaşındaki aslan, Afrika aslanları için "yaşlı" sayılıyor. Ortalama yaşam süresi 10–14 yıl olan bu türlerde metabolizma yavaşlıyor, hareket azaldıkça kilo artıyor.

Yetkililer, hayvanın kilosunu azaltmak için bir yıldır çalışmalar yaptıklarını ancak sınırlı sonuç aldıklarını belirtti. Hayvanların doğal ortamlarında av peşinde koşarak aktif olduklarını, kapalı alanlarda ise bu durumun mümkün olmadığını söylediler. Bu yüzden aslanların hareket seviyesinin düştüğünü ifade ettiler.

Hayvanat bahçesi, aslanın yaşam alanını genişletti, beslenme miktarı ve yöntemlerini değiştirdi. Uzmanlar, büyük hayvanlarda obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini uyarıyor.

Bu olay, Chengdu Hayvanat Bahçesi'nde obez hayvanlar tartışmasının ilk örneği değil. Mart ayında obez bir panterin yürümekte zorlandığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hayvanat bahçesi, panterin yaşlı ve sağlık durumunun iyi olmadığını açıklamıştı.

Çin'deki hayvanat bahçelerindeki hayvan bakımıyla ilgili tartışmalar devam ederken, bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu.