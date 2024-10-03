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Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı

Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
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Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte İngiltere'ye giden Hayrünnisa Gül, ülkeden çıkış yaptıkları sırada hırsızlık şoku yaşadı. Para dolu zarfları polis tarafından çalınan Hayrünnisa Gül, durumu İngiltere ve Türk Büyükelçiliği'ne bildirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere ziyareti sırasında hırsızlık kurbanı oldu. Yazar Talat Atilla, tarafından gündeme getirilen iddia, Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar tarafından da doğrulandı.

"İÇİNDE EURO VE STERLİN VARDI"

Olayın 13 Eylül'de çiftin İngiltere'den ayrıldığı esnada yaşandığını ifade eden Birol Avşar, "Zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Hayrünnisa Gül Hayrunisa Gül Abdullah Gül Hırsızlık Politika Gündem Dünya Polis

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Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
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Yorumlar (4)

ayhan kaya:

paraların zarfın içinde ne arıyormuş acaba, bu ikisinde bir tuhaflık var ama nedir çözemedim.

5
1
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Aras Aras:

Pısırık adam

4
0
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Ert:

Ne parasıymış o zarftakiler

2
0
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Mustafa Gurcan:

fazla olanıdır

0
0
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