Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere ziyareti sırasında hırsızlık kurbanı oldu. Yazar Talat Atilla, tarafından gündeme getirilen iddia, Abdullah Gül'ün basın danışmanı Birol Avşar tarafından da doğrulandı.

"İÇİNDE EURO VE STERLİN VARDI"

Olayın 13 Eylül'de çiftin İngiltere'den ayrıldığı esnada yaşandığını ifade eden Birol Avşar, "Zarfların içinde sterlin ve euro vardı. İngiltere ve Türk Büyükelçiliği konuyla yakından ilgileniyor" ifadelerine yer verdi.