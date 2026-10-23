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Girne'de 27 kişinin öldüğü gemi kazasında 9 şüphelinin tutukluluğu 7 gün uzatıldı

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Girne açıklarında 27 kişinin öldüğü gemi kazası soruşturmasında VDR kayıtları mahkemede açıklandı ve 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Kayıtlarda mürettebatın teknik arızaları ve geminin batma ihtimalini konuştuğu belirlendi.

KKTC'nin Girne açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturmada, Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndan (VDR) elde edilen ses kayıtları mahkemede açıklandı. Mürettebatın teknik arızaları ve geminin batma ihtimalini daha önce konuştuğu belirlenirken, 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun ise halen kayıp olduğu 'Filo Jet' gemi kazasına ilişkin yürütülen adli soruşturma sürüyor. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında gemi işletmecisi şirketin direktörü, kaptanlar, makinistler ve mürettebatın yer aldığı 9 şüpheli yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, talep üzerine soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla 9 şüphelinin tutukluluk halinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında geminin kara kutusu niteliğindeki VDR cihazında yer alan 68 günlük kaydın 32 günlük bölümünün incelendiği bildirildi. Mahkemeye aktarılan bilgilere göre, incelemelerde mürettebatın dümen sistemi, radar, kameralar ve sancak tarafındaki teknik aksaklıkları kendi aralarında tartıştıkları tespit edildi. Mürettebatın şirketin gemiye yeterli yatırım yapmamasından şikayet ettiği ve mevcut arızaların batmaya yol açabileceği yönünde endişelerini dile getirdiği görüldü. Kayıtlarda ikinci makinistin, "Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım" dediği, ayrıca geminin su aldığına dair konuşmalara rağmen kaptanın seyre devam ettiği anlaşıldı.

Soruşturmada sorumluluğu olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik araştırmaların sürdüğünü açıklayan polis, dosyaya 1 kişinin daha eklenmesiyle aranan şüpheli sayısının 6'ya çıktığını bildirdi. Geminin hasarlı parçaları ile teknik geçmişine yönelik araştırmaların derinleştirildiği, Türkiye'den gelecek uzman heyet ve üniversitelerden görevlendirilecek bilirkişilerin de rapor hazırlayacağı kaydedildi. Duruşma esnasında kazada yakınlarını kaybeden ailelerin şüphelilere tepki göstermesi nedeniyle salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken, adli incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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