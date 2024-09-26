Gine'de şempanze, annesinin kucağından kaptığı 8 aylık bebeği öldürdü

Gine'nin Bossou bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir şempanze, bir annenin kucağından 8 aylık bebeğini kaparak öldürdü. Olay, yerel halk ve bilim çevreleri arasında büyük bir şoka neden oldu.

Olay, bir manyok tarlasında meydana geldi. Anne Seny Zogba çalışırken, bölgede yaşayan ve daha önce insan aletlerini kullanmakla bilinen bir şempanze, annenin kucağından bebeği aldı. Yoh Hélène adındaki bebek, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bölgede araştırma yapan uzmanlar, son zamanlarda şempanze saldırılarında artış olduğunu belirtiyor. Yılbaşından bu yana altı şempanze-insan saldırısı kaydedildi. Uzmanlar, azalan gıda kaynakları nedeniyle şempanzelerin insan yerleşimlerine yaklaşmak zorunda kaldığını ve bu durumun çatışmalara yol açtığını söylüyor.

Olay sonrası yerel halk, Bossou Çevre Araştırma Enstitüsü'ne tepki gösterdi. Enstitü binasına giren öfkeli kalabalık, çok sayıda belgeyi tahrip etti ve yangın çıkardı.

Bölgedeki ekolojik dengenin korunması ve insan-şempanze çatışmalarının önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, hem yöre halkının güvenliğini sağlamak hem de şempanzelerin yaşam alanlarını korumak için çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Bu trajik olay, insan ve yaban hayatı arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer olayların yaşanmaması için kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirtiyor.