Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İsrail Lübnan'ı harabeye çevirdi

Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İsrail Lübnan'ı harabeye çevirdi
İran'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Lübnan'da da şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere düzenlenen hava saldırılarının ardından bölge adeta harabeye döndü.

ABD ile birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail, İran'ın yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenlemeye başladı.

2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren 6 hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılar sonucu şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükseldi.

BÖLGE HARABEYE DÖNDÜ

Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere düzenlenen hava saldırılarının ardından ise bölge adeta harabeye döndü. Saldırılar sonrası bölgenin görüntüleri, saldırının şiddetini de gözler önüne serdi.

CAN KAYBI SAYISI 217'YE YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
