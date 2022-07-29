Gereksiz samimiyetten hoşlanmam diyen lama bir kişinin yüzüne tükürdü - Haberler

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Gereksiz samimiyetten hoşlanmam diyen lama bir kişinin yüzüne tükürdü

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kişinin lamayı sevmek için hayvana yakınlaşmasıyla beklemediği tepkiyle karşılaşması bir oldu. Lamanın kadının suratına tükürmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

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Söz konusu videoda kadının lamaya sevmek için yaklaştığı sevgi sözcükleri kullandığı görülüyor. Ama lama aynı karşılığı vermeyip beklenmedik bir anda kadının yüzüne tükürüyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı da haberiniz olmadı yanaşmayın işte" ifadesi yer aldı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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