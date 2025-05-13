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BBC

Gerard Depardieu, Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu

Gerard Depardieu, Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu
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Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, film setinde iki kadına cinsel saldırı suçlamasından yargılanarak 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdur kadınların ifadelerini tutarlı bulurken, Depardieu'nun ifadelerindeki değişikliklere dikkat çekti.

Ünlü Fransız Aktör Gerard Depardieu bir film setinde iki kadına cinsel saldırı suçlamasından yargılandığı davada suçlu bulundu ve 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

76 yaşındaki aktör, iki kadın tarafından 2021'de bir film setinde iki kadını elle taciz etmekle suçlanıyordu.

Depardieu suçlamaları reddetti ve avukatı kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Paris'te görülen davada mahkeme Amelie adlı set tasarımcısı kadının tutarlı ifadeler verdiğine, Depardieu'nun ise ifadelerini zaman içinde değiştirdiğine hükmetti.

Amelie kararın ardından yaptığı açıklamada "çok etkilendiğini" ve mahkemenin hükmünden tatmin olduğunu belirtti. Ayrıca kendisi için "bir zafer ve ileriye yönelik atılmış büyük bir adım olduğunu" söyledi.

Depardieu ayrıca, Sarah adlı yönetmen yardımcısı bir başka kadına cinsel saldırıda bulunmaktan da hüküm giydi.

Azore Adaları'ndaki bir film çekiminde çalışan Depardieu karar duruşmasına katılmadı.

İki mağdur kadının avukatı Carine Durrieu-Diebolt kararın, film endüstrisindeki sanatçıların cezasız kalmalarına bir son anlamına gelmesini umduğunu belirtti.

Yargıç, ertelenmiş hapis cezası hükmünü açıklarken, ünlü oyuncunun aynı zamanda cinsel saldırganlar listesine alınmasına ve kurbanlara 1000'er Euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Depardieu'nun avukatı Jérémie Assous ise, mağdur kadınları ifadelerinde yalan söylemekle suçladı.

Cinsel saldırıların Eylül 2021'de Depardieu'nun yaşlanan bir aktörü canlandırdığı Les Volets Verts adlı filmin setinde gerçekleştirildiği iddia ediliyordu.

Depardieu ilk kez cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandı. Diğer bazı kadınlar da ünlü aktöre karşı medyada benzer suçlamalarda bulundu. Depardieu gelecekte bir tecavüz davasında da yargılanabilir.

Kadınlardan birinin avukatı Claude Vincent, Depardieu'nun "kadın düşmanı" ve "derslere konu olabilecek bir cinsiyetçi" olduğunu söyledi.

Depardieu ise iddiaları reddetmiş ve dengesini koruyabilmek için kadınlara dokunmuş olabileceğini ileri sürmüştü.

Depardieu "Adım, yalanlar ve hakaretlerle çamurun içine çekiliyor" demişti.

BBC
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