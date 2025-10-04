Haberler

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kosova'da

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kosova'da
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kosova Barış Gücü Komutanlığı devir teslim törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Priştine/Kosova'ya gitmiştir. KFOR Komutanlığı devir teslim töreninde, Tümgeneral Özkan Ulutaş, KFOR Komutanlığı emir komutasını bir yıl süre ile İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'den devralmıştır. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda resmi törenle karşılanmış, Kosova Savunma Bakanı Sayın Ejup Maqedonci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Priştine Büyükelçimiz Sayın Sabri Tunç Angılı'yı, Askeri Ataşeliğimizi ve Sultan Birinci Murad Hüdavendigar Türbesi'ni ziyaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
