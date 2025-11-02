Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Doha/Katar'da, Doha Büyükelçimiz M. Mustafa Göksu'yu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etmiştir" denildi.